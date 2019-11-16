В Рязанской области вблизи жилого дома упал военный беспилотник "Орион"

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

"Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются. Это [беспилотный аппарат] "Орион", - сказал Бубенев.

По его словам, проблемы у беспилотника начались еще до посадки. "Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер", - сказал он.

По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевой, беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома. "Пострадавших нет", - сказала она.



