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Коллекционер из Франции запустил для европейцев блог "Российская культура"

17:40 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель Фонда New Rules, коллекционер из Франции Пьер-Кристиан Броше запустил для европейских читателей блог "Российская культура". Об этом он рассказал в субботу на "Антипресс- конфренции: о чем говорят иностранные СМИ" в рамках Санкт- Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Мероприятие состоялось в площадке секции "Массовые коммуникации", которую возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Я открыл неделю назад новый блог. Наверное, вы знаете, что я уже семь лет веду передачу на канале "Россия К" "Моя любовь - Россия!". Многие мои друзья во Франции, Германии, Америке спрашивают: "Почему ты не делаешь передачу на английском языке?". Но на английском языке - это не задача канала. Поэтому я решил открыть блог, он называется "Культура России". Он двух языках - русском и английском. Мне хочется, чтобы на Западе люди могли понимать, что Россия - это не только Кремль, Путин, ребята в Крыму, а что есть очень много разных культур. За неделю получил около 5 тыс. просмотров".

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