Индия: Из-за столкновения со стаей птиц разбился МиГ-29К
18:10 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет МиГ-29К разбился в субботу в Индии из-за столкновения со стаей птиц вскоре после взлета. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель ВМС страны, которым принадлежит самолет.
"Сегодня около полудня двухместный истребитель МиГ-29К в ходе обычного тренировочного полета столкнулся со стаей птиц после взлета с авиабазы ВМС "Ханса" в районе Даболим в Гоа", - цитирует представителя ВМС информационное агентство АНИ.
Ранее телеканал Эн-ди-ти-ви сообщил, что столкновение привело к возгоранию двигателя. Оба пилота истребителя - капитан Шеокханд и лейтенант Ядав - благополучно катапультировались. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх затем общался с ними и пожелал им здоровья.
"Я молюсь за их хорошее здоровье и благополучие", - написал Раджнахт Сингх на своей странице в "Твиттере".
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