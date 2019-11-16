Задержание главы Укрэксимбанка в рамках расследования подтвердила СБУ
18:40 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Задержание проходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания ", - написала Гитлянская в "Фейсбуке".
По ее словам, Гриценко был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем). Расследование дела ведет Генеральная прокуратура Украины.
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