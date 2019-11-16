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Испытания баллистической ракеты способной нести ядерную боеголовку прошли в Индии

20:10 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия провела в субботу успешный испытательный пуск баллистической ракеты "Агни-2", способной нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Об этом сообщает сайт газеты "Дейли экспресс".

По этой информации, испытания состоялись на полигоне в восточном штате Одиша и прошли успешно.

Ракета "Агни-2" является одной из ракет семейства "Агни", которые составляют основу парка баллистических ракет индийских сил стратегического назначения.


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