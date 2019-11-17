Военные Боливии теперь не несут ответственность за применение силы во время беспорядков
09:00 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временное правительство Боливии издало указ, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков. Об этом сообщила Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) в "Твиттере".
"МКПЧ предупреждает о президентском указе номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, который был издан 15 ноября. Его цель - освободить от ответственности служащих ВС, которые участвуют в операциях по восстановлению порядка", - говорится в сообщении.
По мнению комиссии, указ "не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления" протестов, сопровождающихся беспорядками. "МКПЧ осуждает любые административные меры правительства Боливии, которые покушаются на право, правду, правосудие и международные нормы в области прав человека, особенно в контексте действий ВС в ходе социальных протестов", - добавили правозащитники.
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