Сеул и Вашингтон решили отложить проведение совместных военных маневров
09:15 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Южная Корея отложат проведение совместных военных учений, запланированных на конец ноября, для поддержания стремления КНДР к мирному урегулированию. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер в Бангкоке.
"Я не рассматриваю это как уступку. Я вижу в этом добросовестную попытку <...> для обеспечения мира", - приводит слова главы Пентагона агентство Рейтер.
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