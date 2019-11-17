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Сеул и Вашингтон решили отложить проведение совместных военных маневров

09:15 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Южная Корея отложат проведение совместных военных учений, запланированных на конец ноября, для поддержания стремления КНДР к мирному урегулированию. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер в Бангкоке.

"Я не рассматриваю это как уступку. Я вижу в этом добросовестную попытку <...> для обеспечения мира", - приводит слова главы Пентагона агентство Рейтер.

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