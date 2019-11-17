Премьер Белоруссии: Союзный договор остается без изменений, обсуждается новая программа его реализации

10:29 Источник: Интерфакс

Премьер Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября в Москве намерен обсудить с премьером РФ Дмитрием Медведевым новую программу реализации союзного договора, сообщил журналистам в воскресенье посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"Один из главных вопросов повестки дня предстоящего заседания - подготовка дорожных карт по реализации Договора о создании Союзного государства", - сказал Семашко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора", - сказал посол. "Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, - они остаются неизменными", - подчеркнул Семашко.