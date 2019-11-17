Россияне вряд ли смогут полететь на курорты Египта на праздники прямыми рейсами - СМИ
11:50 17.11.2019 Источник: Интерфакс
Возобновление авиасообщения между РФ и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, египетские аэропорты все еще не отвечают российским стандартам безопасности, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
"Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается. Говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года не приходится. Вопрос будет вновь обсуждаться лишь в 2020 году", - сказал собеседник агентства.
"Египетская сторона проделала масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Однако российские эксперты по авиабезопасности, посетив терминалы с инспекцией, отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности предпринятых мер. К тому же египетская сторона лишь выборочно выполнила условия Москвы в части обеспечения антитеррористической безопасности россиян", - сказал источник. Кроме того, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.
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