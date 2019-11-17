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НОВОСТИ

Жители Венеции ждут нового наводнения в ближайшее время

13:00 17.11.2019 Источник: Интерфакс

В Венеции в воскресенье ожидается новое повышение уровня воды, местные жители готовятся к затоплениям, сообщает газета "Репубблика". В магазинах и ресторанах, не закрывшихся из-за наводнения, устанавливают специальные металлические заграждения, чтобы вода не попадала в помещения.

Из-за подъема воды Венецию покидают туристы, сообщает агентство Associated Press. Они стремятся попасть на речные трамвайчики, идущие к материковой части, до того, как их движение остановят.

Уровень воды к 13:00 по местному времени (15:00 мск) может подняться до 160 см выше нормы. Такой показатель классифицируется как "чрезвычайный прилив", из-за него в городе объявляют "красный" уровень опасности.

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