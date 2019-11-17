СМИ: Россия перемещает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе в 2018 году
13:00 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия начала в воскресенье перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа. "Начато перемещение", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает крымский телеканал "Крым-24", в данный момент военные корабли транспортируют катера погрануправления ФСБ по Крыму. Их передадут Украине в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста, говорится в материале телеканала.
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