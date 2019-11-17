Лукашенко собирается баллотироваться на президентских выборах в 2020 году
13:20 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в воскресенье о намерении баллотироваться на выборах главы республики, запланированных на 2020 год.
"Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор", - сказал Лукашенко журналистам. При этом он отметил, что не держится за этот пост.
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