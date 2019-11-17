Аквакомплекс в "Лужниках" открылся для посетителей
13:29 17.11.2019
Однако «начинка» нового здания обновлена радикально – в нем есть девять горок, водные аттракционы, два бассейна на 25 м и один на 50 м, сауны, соляная стена, интерактивная детская зона, фитнес-центр. До конца года во дворце планируют организовать обучение серфингу. У одного из 25-метровых бассейнов дно поднимается, что позволяет использовать его для занятий детей и маломобильных посетителей. Воду в бассейнах очищают самые современные системы — 32 фильтра, системы озонирования и обеззараживания ультрафиолетом. Сейчас комплекс может принимать до 10 тыс. человек в сутки.
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