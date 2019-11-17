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НОВОСТИ

Аквакомплекс в "Лужниках" открылся для посетителей

13:29 17.11.2019

В Олимпийском комплексе «Лужники» открылся для посещения новый аквакомплекс. Дворец водных видов спорта появился в результате капитальной реконструкции знаменитого лужнецкого плавательного бассейна, открытого в 1956 году. Реконструкция длилась несколько лет, архитекторы старались сохранить облик исторического спортивного сооружения, в частности, украшавшие старое здание 12 барельефов с фигурами спортсменов и венками были отреставрированы и размещены внутри нового аквакомплекса, а на фасаде разместили созданные по их мотивам реплики. Также строители воссоздали колоннаду трибун старого бассейна.
Однако «начинка» нового здания обновлена радикально – в нем есть девять горок, водные аттракционы, два бассейна на 25 м и один на 50 м, сауны, соляная стена, интерактивная детская зона, фитнес-центр. До конца года во дворце планируют организовать обучение серфингу. У одного из 25-метровых бассейнов дно поднимается, что позволяет использовать его для занятий детей и маломобильных посетителей. Воду в бассейнах очищают самые современные системы — 32 фильтра, системы озонирования и обеззараживания ультрафиолетом. Сейчас комплекс может принимать до 10 тыс. человек в сутки.

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