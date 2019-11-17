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СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве "Восточного"

14:47 17.11.2019 Источник: Интерфакс

Следственный комитет России (СКР) расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", кроме этого 42 дела уже направлены в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава", - сказала Петренко в воскресенье "Интерфаксу".

Она отметила, что в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями, в отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

"В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству", - сказала Петренко.

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