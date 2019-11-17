СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве "Восточного"
14:47 17.11.2019 Источник: Интерфакс
Следственный комитет России (СКР) расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", кроме этого 42 дела уже направлены в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
"В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава", - сказала Петренко в воскресенье "Интерфаксу".
Она отметила, что в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями, в отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.
"В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству", - сказала Петренко.
НОВОСТИ
- 14:55 17.11.2019
- Арестованные корабли ФСБ исключила из числа вещдоков по делу украинских моряков
- 13:29 17.11.2019
- Аквакомплекс в "Лужниках" открылся для посетителей
- 13:20 17.11.2019
- Лукашенко собирается баллотироваться на президентских выборах в 2020 году
- 13:00 17.11.2019
- СМИ: Россия перемещает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе в 2018 году
- 13:00 17.11.2019
- Жители Венеции ждут нового наводнения в ближайшее время
- 12:30 17.11.2019
- Лукашенко не подпишет интеграционные документы с Россией, если они будут угрожать суверенитету
- 11:50 17.11.2019
- Россияне вряд ли смогут полететь на курорты Египта на праздники прямыми рейсами - СМИ
- 10:29 17.11.2019
- Премьер Белоруссии: Союзный договор остается без изменений, обсуждается новая программа его реализации
- 09:15 17.11.2019
- Сеул и Вашингтон решили отложить проведение совместных военных маневров
- 09:05 17.11.2019
- Власти Украины говорят , что скоро вернут арестованные у берегов Крыма военные корабли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать