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Россия передаст украинцам их три корабля 18 ноября

16:38 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача украинских военных судов, задержанных в прошлом году в Керченском проливе, состоится 18 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

"В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября", - сказали в пресс-службе.

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