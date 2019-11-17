Полиция Гонконга угрожает протестующим применением боевых пуль

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны против протестующих, если они продолжат устраивать погромы, а также использовать против стражей порядка летальное оружие. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер.

Ранее газета "Саут Чайна морнинг пост" сообщала, что в Гонконге демонстранты, облаченные в маски, защитные каски и противогазы, забрасывали полицейских кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Одному сотруднику правоохранительных органов стрела вонзилась в ногу.