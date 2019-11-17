Полиция Гонконга угрожает протестующим применением боевых пуль
21:00 17.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны против протестующих, если они продолжат устраивать погромы, а также использовать против стражей порядка летальное оружие. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер.
Ранее газета "Саут Чайна морнинг пост" сообщала, что в Гонконге демонстранты, облаченные в маски, защитные каски и противогазы, забрасывали полицейских кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Одному сотруднику правоохранительных органов стрела вонзилась в ногу.
НОВОСТИ
- 17:45 17.11.2019
- Стало известно место передачи трех военных кораблей Украине
- 17:25 17.11.2019
- Эскперты Fitch Ratings оценили ситуацию с интеграцией России и Белоруссии
- 16:38 17.11.2019
- Россия передаст украинцам их три корабля 18 ноября
- 14:55 17.11.2019
- Арестованные корабли ФСБ исключила из числа вещдоков по делу украинских моряков
- 14:47 17.11.2019
- СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве "Восточного"
- 13:29 17.11.2019
- Аквакомплекс в "Лужниках" открылся для посетителей
- 13:20 17.11.2019
- Лукашенко собирается баллотироваться на президентских выборах в 2020 году
- 13:00 17.11.2019
- СМИ: Россия перемещает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе в 2018 году
- 13:00 17.11.2019
- Жители Венеции ждут нового наводнения в ближайшее время
- 12:30 17.11.2019
- Лукашенко не подпишет интеграционные документы с Россией, если они будут угрожать суверенитету
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать