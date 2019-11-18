Полиция Гонконга заявила, что не брала Политехнический университет штурмом

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Гонконга смогла попасть в здание Политехнического университета, в котором забаррикадировались более 200 протестующих. Об этом в понедельник сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, штурм продолжался всю ночь. Против радикально настроенных студентов полиция применил слезоточивый газ и водометы. Правоохранительные органы также оцепили всю территорию университета, заблокировав все входы и выходы из университетского городка

Однако позже полиция опровергла сообщения о крупномасштабном штурме, который якобы проводился минувшей ночью в Политехническом университете, где забаррикадировались протестующие студенты. Слухи о штурме являются "абсолютно лживыми", говорится в заявлении правоохранительных органов.

Полиция уточнила, что в 5:30 утра (0:30 мск) она лишь "продолжала операцию по разгону и задержанию" радикалов. При этом речь не идет о проведении рейдов во внутренних помещениях комплекса.