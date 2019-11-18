0
0
140
НОВОСТИ

Проблему недолива топлива на АЗС в России Минпромторг считает системным явлением

07:10 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в 2-3 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Ведомство отмечает, что при этом, по данным общественного контроля, недоливают топливо две трети АЗС.

"В части оценки объема недоливаемого топлива и ущерба можно привести следующие данные по результатом проверок в 2019 году в Центральном федеральном округе. По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл", - сообщили в пресс-службе. Минпромторг отмечает, что проблема недолива является систематическим явлением.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 18.11.2019
Заместитель главы МИД Северной Кореи едет на переговоры в Москву
0
41
08:20 18.11.2019
Борис Титов предложил сфокусироваться на борьбе с тарифами инфраструктурных монополий
0
64
08:00 18.11.2019
Проект автомобильного моста через реку Лену снова актуален - СМИ
0
94
07:40 18.11.2019
По данным ЦИК, белорусская оппозиция в парламент не прошла
0
124
07:30 18.11.2019
Протестующие в Южной Корее призвали власти подумать о выводе войск США с территории страны
0
138
07:25 18.11.2019
Воздух в Москве в понедельник может прогреться до семи градусов тепла
0
133
07:00 18.11.2019
Полиция Гонконга заявила, что не брала Политехнический университет штурмом
0
152
21:00 17.11.2019
Полиция Гонконга угрожает протестующим применением боевых пуль
0
573
17:45 17.11.2019
Стало известно место передачи трех военных кораблей Украине
0
735
17:25 17.11.2019
Эскперты Fitch Ratings оценили ситуацию с интеграцией России и Белоруссии
0
788

Возврат к списку