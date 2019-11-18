Проблему недолива топлива на АЗС в России Минпромторг считает системным явлением
07:10 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в 2-3 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Ведомство отмечает, что при этом, по данным общественного контроля, недоливают топливо две трети АЗС.
"В части оценки объема недоливаемого топлива и ущерба можно привести следующие данные по результатом проверок в 2019 году в Центральном федеральном округе. По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл", - сообщили в пресс-службе. Минпромторг отмечает, что проблема недолива является систематическим явлением.
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