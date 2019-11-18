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Воздух в Москве в понедельник может прогреться до семи градусов тепла

07:25 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная с прояснениями погода с небольшим дождем и температурой воздуха до 7 градусов тепла ожидаются в понедельник в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе днем будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В столице воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, по области температура составит от 2 до 7 градусов.

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