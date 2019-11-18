Протестующие в Южной Корее призвали власти подумать о выводе войск США с территории страны
07:30 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько демонстраций состоялись в понедельник в столице Республики Корея в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в стране. Как сообщает телеканал Уай-ти-эн, акции прошли около здания Института оборонных исследований, где в понедельник состоится очередной раунд переговоров на эту тему между представителями двух стран.
Демонстранты из 50 неправительственных организаций, а также конфедерации профсоюзов призвали правительство республики заморозить платежи и начать переговоры о сокращении либо полном выводе из страны 28-тысячного воинского контингента США. Выступающие также подчеркивали, что Вашингтон пытается использовать свое присутствие в Южной Корее для сдерживания Китая и России, при этом стремясь возложить все расходы на Сеул.
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