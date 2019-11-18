0
0
118
НОВОСТИ

Протестующие в Южной Корее призвали власти подумать о выводе войск США с территории страны

07:30 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько демонстраций состоялись в понедельник в столице Республики Корея в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в стране. Как сообщает телеканал Уай-ти-эн, акции прошли около здания Института оборонных исследований, где в понедельник состоится очередной раунд переговоров на эту тему между представителями двух стран.

Демонстранты из 50 неправительственных организаций, а также конфедерации профсоюзов призвали правительство республики заморозить платежи и начать переговоры о сокращении либо полном выводе из страны 28-тысячного воинского контингента США. Выступающие также подчеркивали, что Вашингтон пытается использовать свое присутствие в Южной Корее для сдерживания Китая и России, при этом стремясь возложить все расходы на Сеул.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 18.11.2019
Заместитель главы МИД Северной Кореи едет на переговоры в Москву
0
35
08:20 18.11.2019
Борис Титов предложил сфокусироваться на борьбе с тарифами инфраструктурных монополий
0
60
08:00 18.11.2019
Проект автомобильного моста через реку Лену снова актуален - СМИ
0
90
07:40 18.11.2019
По данным ЦИК, белорусская оппозиция в парламент не прошла
0
120
07:25 18.11.2019
Воздух в Москве в понедельник может прогреться до семи градусов тепла
0
130
07:10 18.11.2019
Проблему недолива топлива на АЗС в России Минпромторг считает системным явлением
0
155
07:00 18.11.2019
Полиция Гонконга заявила, что не брала Политехнический университет штурмом
0
150
21:00 17.11.2019
Полиция Гонконга угрожает протестующим применением боевых пуль
0
572
17:45 17.11.2019
Стало известно место передачи трех военных кораблей Украине
0
734
17:25 17.11.2019
Эскперты Fitch Ratings оценили ситуацию с интеграцией России и Белоруссии
0
786

Возврат к списку