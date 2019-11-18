По данным ЦИК, белорусская оппозиция в парламент не прошла
07:40 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители белорусской оппозиции не прошли в состав парламента по итогам выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, состоявшихся 17 ноября. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов голосования, опубликованные в понедельник на сайте Центризбиркома (ЦИК) республики.
По данным ЦИК, в нижнюю палату парламента избраны депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально- демократическую партию, которые нельзя отнести к числу оппозиционных. В новый парламент также избраны представители общественного объединения "Белая Русь", которое поддерживает политику действующей в стране власти.
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