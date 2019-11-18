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Проект автомобильного моста через реку Лену снова актуален - СМИ

08:00 18.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Проект автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска получил поддержку президента, сообщает "Коммерсантъ". Владимир Путин, по данным источников издания, поручил правительству представить предложения, отметив, что «ситуация созрела до реализации». По текущей финансовой модели стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд руб. с НДС, предусмотрен капитальный грант в 54 млрд руб. и участие частного инвестора. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта. По мнению аналитиков, не в пример мосту на Сахалин эта стройка нужна.

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