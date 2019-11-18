0
0
152
НОВОСТИ

Киеву дали совет по возвращению Донбасса и Крыма

09:00 18.11.2019 Источник: РБК

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма. Такое мнение в интервью изданию «Европейская правда» выразил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

«Это то, что нужно Украине — чтобы европейский курс привел к росту экономики, через который жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины. В конце концов, Россия не будет сильной до конца света. И Путин не будет жить вечно. Ее экономика — в очень сложном состоянии», — сказал Ващиковский.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 18.11.2019
Украина скатывается в долговую яму - эксперт
0
39
10:00 18.11.2019
Кладоискатель нашел в Шервудском лесу драгоценное кольцо XV века
0
115
09:32 18.11.2019
Британское военное командование скрывало преступления своих солдат - СМИ
0
95
09:20 18.11.2019
Протестующие в Тбилиси потребовали отставки правительства и досрочных выборов
0
106
09:05 18.11.2019
В России хотят сократить время продажи спиртных напитков
0
133
08:30 18.11.2019
Заместитель главы МИД Северной Кореи едет на переговоры в Москву
0
171
08:20 18.11.2019
Борис Титов предложил сфокусироваться на борьбе с тарифами инфраструктурных монополий
0
192
08:00 18.11.2019
Проект автомобильного моста через реку Лену снова актуален - СМИ
0
209
07:40 18.11.2019
По данным ЦИК, белорусская оппозиция в парламент не прошла
0
239
07:30 18.11.2019
Протестующие в Южной Корее призвали власти подумать о выводе войск США с территории страны
0
235

Возврат к списку