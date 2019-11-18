Киеву дали совет по возвращению Донбасса и Крыма

09:00 Источник: РБК

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма. Такое мнение в интервью изданию «Европейская правда» выразил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

«Это то, что нужно Украине — чтобы европейский курс привел к росту экономики, через который жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины. В конце концов, Россия не будет сильной до конца света. И Путин не будет жить вечно. Ее экономика — в очень сложном состоянии», — сказал Ващиковский. РБК