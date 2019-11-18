Киеву дали совет по возвращению Донбасса и Крыма
09:00 18.11.2019 Источник: РБК
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма. Такое мнение в интервью изданию «Европейская правда» выразил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
«Это то, что нужно Украине — чтобы европейский курс привел к росту экономики, через который жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины. В конце концов, Россия не будет сильной до конца света. И Путин не будет жить вечно. Ее экономика — в очень сложном состоянии», — сказал Ващиковский. РБК
НОВОСТИ
- 10:05 18.11.2019
- Украина скатывается в долговую яму - эксперт
- 10:00 18.11.2019
- Кладоискатель нашел в Шервудском лесу драгоценное кольцо XV века
- 09:32 18.11.2019
- Британское военное командование скрывало преступления своих солдат - СМИ
- 09:20 18.11.2019
- Протестующие в Тбилиси потребовали отставки правительства и досрочных выборов
- 09:05 18.11.2019
- В России хотят сократить время продажи спиртных напитков
- 08:30 18.11.2019
- Заместитель главы МИД Северной Кореи едет на переговоры в Москву
- 08:20 18.11.2019
- Борис Титов предложил сфокусироваться на борьбе с тарифами инфраструктурных монополий
- 08:00 18.11.2019
- Проект автомобильного моста через реку Лену снова актуален - СМИ
- 07:40 18.11.2019
- По данным ЦИК, белорусская оппозиция в парламент не прошла
- 07:30 18.11.2019
- Протестующие в Южной Корее призвали власти подумать о выводе войск США с территории страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать