В России хотят сократить время продажи спиртных напитков
09:05 18.11.2019 Источник: Известия
Сейчас субъекты имеют право устанавливать более жесткие требования, но около четверти регионов предпочитают следовать федеральным нормам. Известия
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