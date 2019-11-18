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Протестующие в Тбилиси потребовали отставки правительства и досрочных выборов

09:20 18.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Участники многотысячного митинга в Тбилиси потребовали отставки правительства и досрочных выборов после провала в парламенте законопроекта о переходе на пропорциональную систему выборов.

Участники акции и оппозиционные лидеры разбили палатки у входа в законодательный орган и символически повесили замки на входные ворота парламента. Они грозятся пикетировать парламент и не дать возможность депутатам правящей партии войти в здание парламента.

"Ни один из депутатов "Грузинской мечты" ни в одну дверь в это здание не войдет, - заявил, выступая на акции протеста, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава. - Если парламента будет недостаточно, следующей будет канцелярия, мэрия, другие города, районные центры. Ни один из представителей "Грузинской мечты" не сможет войти ни в одно государственное ведомство до тех пор, пока не будут назначены досрочные пропорциональные выборы".

После этого заявления Угулава и группа протестующих направились к входным воротам законодательного органа, куда они символически повесили замок. Здесь же, перед входом в парламент, протестующие разбили палатки.

Позднее сюда принесли и мешки с песком. По словам протестующих, эти мешки нужны им для укрепления палаток.

Протесты оппозиции и общественности в Грузии начались после провала в парламенте 14 ноября конституционных поправок о переходе на пропорциональную систему выборов в 2020 году.  Русская служба Би-би-си

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