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Кладоискатель нашел в Шервудском лесу драгоценное кольцо XV века

10:00 18.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кладоискатель нашёл в Шервудском лесу кольцо XV века. Подлинность украшения подтвердил Британский музей, оценив его в 50 тысяч фунтов, сообщает Daily Mail.

Кольцо имеет вставку из сапфира прямоугольной формы размером 9,8 мм на 7,85 мм. По бокам от камня на металле выгравированы фигуры, изображающие святую Елизавету Венгерскую и младенца Христа.

Эксперты считают, что оно могло принадлежать кому-то из высших сословий общества в Шервуде того времени.  Говорит Москва

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