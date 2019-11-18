Военные США представили поэтапный план прорыва российской системы ПВО
10:32 18.11.2019 Источник: Известия
Созданная в октябре 2019 года 16-я воздушная армия Военно-воздушных сил (ВВС) США рассмотрела с другими подразделениями «типичную задачу» по преодолению российских эшелонированных систем противовоздушной обороны, пишет C4ISRNET.
Американские военные представили поэтапный план прорыва российской обороны.
В первую очередь предполагается, что разведка совместно с киберкомандованием и Агентством национальной безопасности соберет разведданные о расположении систем ПВО России и их взаимодействии.
Кроме того, 363-е разведывательное крыло должно узнать, как эксплуатировать российские системы, и оценить их потенциальную опасность. Это помогло бы ВВС определиться с тем, куда конкретно наносить удар и где у потенциального противника есть пробелы в обороне, пишет портал.
Затем 9-е разведывательное крыло, на вооружении которого состоит высотный самолет-разведчик U-2, должно разработать план радиоэлектронной борьбы, а 480-е разведподразделение, контролирующее единую систему данных Distributed Common Ground System, передаст информацию специалистам по ПВО.
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации. Известия
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