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Новый премьер Молдавии Кику заявил, что посетит на этой неделе Москву

11:00 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву. Об этом он заявил в понедельник в ходе брифинга.

"На этой неделе мы планируем визит в Москву, который был давно согласован сторонами, но по непонятным для меня причинам откладывался очень долгое время [премьером Майей Санду]", - сказал Кику.

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