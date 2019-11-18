Новый премьер Молдавии Кику заявил, что посетит на этой неделе Москву

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву. Об этом он заявил в понедельник в ходе брифинга.

"На этой неделе мы планируем визит в Москву, который был давно согласован сторонами, но по непонятным для меня причинам откладывался очень долгое время [премьером Майей Санду]", - сказал Кику.

