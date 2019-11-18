Минобороны РФ хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей через суд

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" (Самара) о взыскании 2,15 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Арбитраж принял исковое заявление 15 ноября. При этом подробности претензий Минобороны к РКЦ "Прогресс" не приводится.



Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов. На предприятии создаются ракеты-носители "Союз-2", "Союз-СТ", разрабатывается перспективная ракета-носитель среднего класса "Союз-5".

