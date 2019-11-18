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НОВОСТИ

В законопроект о домашнем насилии включат понятие "преследование"

11:20 18.11.2019 Источник: РБК

В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК. По словам соавтора законопроекта, депутата Оксаны Пушкиной, они будут учтены в финальной версии документа.

Согласно депутатским поправкам, в законопроекте уточняется понятие преследования. Под преследованием они понимают «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем». Также под это определение подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.

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