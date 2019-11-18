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Верховный суд Гонконга признал неконституционным указ о запрете ношения масок

11:32 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Гонконга в понедельник признал неконституционным решение местных властей о введении запрета на ношение масок участниками протестных акций. Как сообщила газета "Саут Чайна морнинг пост", судья назвал нововведение "несоответствующим Основному закону", выполняющему роль конституции этого специального административного района Китая.

Тем самым суд удовлетворил иск, поданный группой из 25 оппозиционных законодателей. Они пытались оспорить решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам запретить ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Данный указ вступил в силу с 5 октября и был призван снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, охваченном массовыми протестами.

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