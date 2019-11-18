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США бросили Украину - The Japan Times

12:00 18.11.2019 Источник: Газета.Ru

В газете The Japan Times опубликовали статью, в которой говорится о том, что США бросили Украину. В материале отмечается, что Вашингтон после ухода Курта Волкера с должности спецпредставителя США по Украине никого не назначил на этот пост. Также после отставки посла США на Украине Мари Йованович на эту должность назначения не было.

Как считают журналисты издания, Украина в данный момент находится в центре геополитической битвы между Востоком и Западом.

Еще в публикации говорится о том, что США все меньше готова защищать своих союзников в Восточной Европе.  Газета.Ru

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