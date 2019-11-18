ЕС объявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией
12:05 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС огласил в понедельник решение о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Текст данного постановления Совета Евросоюза опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.
"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении", - говорится в документе.
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