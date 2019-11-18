В ГПУ передан проект о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственное бюро расследований (ГБР) подало на подпись генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке проект о снятии депутатской неприкосновенности с пятого президента страны Петра Порошенко с целью привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение (обвинение - прим. ТАСС) и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко", - сообщил он.

