В ГПУ передан проект о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко
13:00 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственное бюро расследований (ГБР) подало на подпись генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке проект о снятии депутатской неприкосновенности с пятого президента страны Петра Порошенко с целью привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение (обвинение - прим. ТАСС) и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко", - сообщил он.
Новости
- 13:20 18.11.2019
- Рамзан Кадыров утверждает, что его слова об убийстве за оскорбления в сети искажены
- 13:05 18.11.2019
- Россия и Ирак обсуждают поставки систем С-400 - ФСВТС
- 12:32 18.11.2019
- Идею сократить время продажи алкоголя в РФ поддержали в Госдуме
- 12:30 18.11.2019
- В Москве провели уникальную операцию по лечению рака ультразвуком
- 12:20 18.11.2019
- Билл Гейтс вновь возглавил список богатейших людей мира
- 12:05 18.11.2019
- ЕС объявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией
- 12:00 18.11.2019
- США бросили Украину - The Japan Times
- 11:32 18.11.2019
- Верховный суд Гонконга признал неконституционным указ о запрете ношения масок
- 11:20 18.11.2019
- В законопроект о домашнем насилии включат понятие "преследование"
- 11:05 18.11.2019
- Минобороны РФ хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей через суд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать