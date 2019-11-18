13:20 Источник: Эхо Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что его слова об убийстве за оскорбления в сети искажены. Кадыров подчеркнул, что угрозы побить и убить не должны восприниматься буквально. Сюжет был показан в эфире чеченского ГТРК «Грозный».

Говоря о критиках власти, Кадыров заявил, что «какая бы и ни была у них большая борода, в них есть то, что непозволительно мусульманам, этих существ человек 10», добавил Кадыров. Он предложил своим критикам приехать в Чечню. Эхо Москвы

