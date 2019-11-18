Минздрав Украины решил законодательно "сломать" унаследованную от СССР систему психиатрии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Украины займется разработкой законопроекта, которым будет "полностью сломана" унаследованная от СССР система психического здоровья. Об этом сообщила глава министерства Зоряна Скалецкая.

"Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".



Скалецкая заявила, что одним из приоритетов работы в этом направлении будет "повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы (клеймо - прим. ТАСС) на национальном и региональном уровне, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы".



При этом, как дала понять чиновница, Украина воспользуется опытом Литвы.

