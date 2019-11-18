Кремль готовится к саммиту в нормандском формате 9 декабря - Песков
14:00 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подготовка к саммиту в нормандском формате 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нормандский формат запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал представитель Кремля в понедельник.
Песков также уточнил, что 18 ноября президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником главы российского государства, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к нормандскому формату".
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