Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины - источник
13:32 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.
"Процесс передачи начался", - сказал собеседник.
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