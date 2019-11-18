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Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины - источник

13:32 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.

"Процесс передачи начался", - сказал собеседник.

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