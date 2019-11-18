РФ передала Украине три корабля, задержанных в районе Керченского пролива - МИД России

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача украинской стороне трех кораблей, задержанных в районе Керченского пролива, состоялась. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - сообщили в дипведомстве.



"Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права", - добавили в МИД.

