РФ передала Украине три корабля, задержанных в районе Керченского пролива - МИД России
15:00 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Передача украинской стороне трех кораблей, задержанных в районе Керченского пролива, состоялась. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.
"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - сообщили в дипведомстве.
"Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права", - добавили в МИД.
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