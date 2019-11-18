На парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд конституционных свобод - БДИПЧ
15:42 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер заявила в понедельник журналистам, что на парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд свобод граждан, гарантированных конституцией.
"Мы стали свидетелями ограничения ряда свобод, которые гарантированы конституцией Республики Беларусь", - сказала она.
НОВОСТИ
- 16:12 18.11.2019
- Программа субсидий для рейсов в ДФО будет расширена
- 16:00 18.11.2019
- Эксперты обсудили перспективы применения алюминия в аддитивных технологиях
- 15:12 18.11.2019
- Решение ЕС облегчить визовый режим с Белоруссией прокомментировали в Кремле
- 15:00 18.11.2019
- РФ передала Украине три корабля, задержанных в районе Керченского пролива - МИД России
- 14:32 18.11.2019
- Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области
- 14:12 18.11.2019
- Минздрав Украины решил законодательно "сломать" унаследованную от СССР систему психиатрии
- 14:00 18.11.2019
- Кремль готовится к саммиту в нормандском формате 9 декабря - Песков
- 13:32 18.11.2019
- Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины - источник
- 13:20 18.11.2019
- Рамзан Кадыров утверждает, что его слова об убийстве за оскорбления в сети искажены
- 13:05 18.11.2019
- Россия и Ирак обсуждают поставки систем С-400 - ФСВТС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать