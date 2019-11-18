На парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд конституционных свобод - БДИПЧ

15:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер заявила в понедельник журналистам, что на парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд свобод граждан, гарантированных конституцией.

"Мы стали свидетелями ограничения ряда свобод, которые гарантированы конституцией Республики Беларусь", - сказала она.

