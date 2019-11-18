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Депутат Антон Горелкин отзывает свой законопроект о значимых интернет-ресурсах

16:32 18.11.2019 Источник: Интерфакс

Депутат Госдумы Антон Горелкин отзывает разработанный им законопроект о значимых интернет ресурсах после сообщений о создании в структуре корпоративного управления "Яндекса" некоммерческого "Фонда общественных интересов".

"В течение последнего месяца удалось ознакомиться с отзывами, которых довольно много поступало в комитет (Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи - ИФ). Эксперты и бизнес сгенерировали живые и проработанные идеи, которые я уже решил инсталлировать в законопроект", - сказал Горелкин "Интерфаксу" в понедельник.

В связи с этим он выделил два варианта. "Такую работу, конечно, можно проделать ко второму чтению, но с учетом, что нет срочности, я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствие с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время", - сказал Горелкин.

Депутат сообщил агентству, что планирует отозвать законопроект "на этой неделе".

Он напомнил, что "в публичном пространстве до этого в основном обсуждали два радикальных сценария: что "Яндекс" хлопнет дверью и уйдет из России, или что его купит какая-нибудь из госкорпораций".

"Но я также тысячу раз говорил, что мой законопроект не про "Яндекс". Не то пальто совершенно! Законопроект нацелен на защиту нашего цифрового суверенитета. Поэтому я продолжу работать над ним, с учетом положительного правительственного отзыва (ограничение для иностранного владения в 49%)", - поясняет свою позицию депутат в своем телеграм-канале.

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