Задолженность по зарплате в России в октябре выросла на 3,3%

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2019 г. составила 2 млрд 638,5 млн руб., что на 3,3% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 г., приходится 1 млрд 375,1 млн руб. (52,1%). Долги за 2018 г. составляют 605,4 млн руб. (23%), за 2017 г. и ранее - 658 млн руб. (24,9%).



Задолженность по заработной плате на 1 ноября 2019 г. имелась перед 42,8 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 45% - работники обрабатывающих производств; 16% - строительства; 12% - добычи полезных ископаемых, по 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6% - транспорта.

