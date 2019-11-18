0
0
94
НОВОСТИ

Задолженность по зарплате в России в октябре выросла на 3,3%

17:00 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2019 г. составила 2 млрд 638,5 млн руб., что на 3,3% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 г., приходится 1 млрд 375,1 млн руб. (52,1%). Долги за 2018 г. составляют 605,4 млн руб. (23%), за 2017 г. и ранее - 658 млн руб. (24,9%).

Задолженность по заработной плате на 1 ноября 2019 г. имелась перед 42,8 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 45% - работники обрабатывающих производств; 16% - строительства; 12% - добычи полезных ископаемых, по 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6% - транспорта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:32 18.11.2019
Большинство американцев не одобрило поведение Трампа в разговоре с Зеленским - опрос
0
16
17:12 18.11.2019
Спецназ в Тбилиси применяет водометы для разгона демонстрантов у здания парламента - ТВ
0
72
16:32 18.11.2019
Депутат Антон Горелкин отзывает свой законопроект о значимых интернет-ресурсах
0
148
16:12 18.11.2019
Программа субсидий для рейсов в ДФО будет расширена
0
149
16:00 18.11.2019
Эксперты обсудили перспективы применения алюминия в аддитивных технологиях
0
194
15:42 18.11.2019
На парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд конституционных свобод - БДИПЧ
0
192
15:12 18.11.2019
Решение ЕС облегчить визовый режим с Белоруссией прокомментировали в Кремле
0
222
15:00 18.11.2019
РФ передала Украине три корабля, задержанных в районе Керченского пролива - МИД России
0
227
14:32 18.11.2019
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области
0
241
14:12 18.11.2019
Минздрав Украины решил законодательно "сломать" унаследованную от СССР систему психиатрии
0
267

Возврат к списку