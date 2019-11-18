Спецназ в Тбилиси применяет водометы для разгона демонстрантов у здания парламента - ТВ
17:12 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы специального назначения в Тбилиси пустили в ход водометы для разгона протестующих у здания грузинского парламента. Как сообщила в понедельник грузинская телекомпания "Рустави-2", такая мера была принята после ряда неудачных попыток спецназа разогнать протестующих без применения спецредств.
По данным ТВ, спецназовцы сталкиваются с сопротивлением, в первом ряду стоят оппозиционеры, которые не пускают силы правопорядка идти вперед. Толпа демонстрантов все еще не собирается сдавать позиции. Местами идет рукопашная драка митингующих с представителями спецназа.
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