Большинство американцев не одобрило поведение Трампа в разговоре с Зеленским - опрос
17:32 18.11.2019 Источник: Интерфакс
Подавляющее большинство американцев считает, что президент США Дональд Трамп неправильно повел себя в ходе спровоцировавшего процедуру импичмента разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля этого года.
Согласно опубликованному в понедельник опросу телеканала ABC News и компании Ipsos, 70% респондентов назвали "неправильным" поведение Трампа. Еще 25% не увидели в разговоре американского лидера с его украинским коллегой ничего предосудительного. Остальные воздержались от ответа.
При этом чуть больше половины (51%) из тех, кто осудил действия Трампа, заявили, что ему должен быть объявлен импичмент.
Опрос проводился 16-17 ноября. В нем приняли участие более 500 человек.
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