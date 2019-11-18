Большинство американцев не одобрило поведение Трампа в разговоре с Зеленским - опрос

17:32 Источник: Интерфакс

Подавляющее большинство американцев считает, что президент США Дональд Трамп неправильно повел себя в ходе спровоцировавшего процедуру импичмента разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля этого года.

Согласно опубликованному в понедельник опросу телеканала ABC News и компании Ipsos, 70% респондентов назвали "неправильным" поведение Трампа. Еще 25% не увидели в разговоре американского лидера с его украинским коллегой ничего предосудительного. Остальные воздержались от ответа.



При этом чуть больше половины (51%) из тех, кто осудил действия Трампа, заявили, что ему должен быть объявлен импичмент.



Опрос проводился 16-17 ноября. В нем приняли участие более 500 человек.

