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Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, обнаруживших сатанизм в творчестве Егора Крида

18:00 18.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, которые обнаружили в творчестве рэпера Егора Крида сатанизм. Проведенная специалистами экспертиза не соответствует требованиям ведомства, следует из решения Роскомнадзора. Там отметили, что эксперты временно отстранены от работы на 120 дней, приказ подписан лично руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым. Когда этот срок истечет, специалистов, изучавших песни Егора Крида, могут окончательно лишить аккредитации, добавили в ведомстве. В конце октября на сайте Роскомнадзора появились результаты экспертизы, из которой следует, что Крид выступает в «деструктивном информационном пространстве». Оно, в свою очередь, провоцирует проституированное поведение детей и подростков, заключили эксперты. Также, по их мнению, рэпер придерживается «агрессивной антироссийской субкультуры рэперов», а его творчество не представляет культурной ценности и должно быть помечено маркировкой «18+». После возникшего резонанса результаты экспертизы песен Крида были удалены с сайта Роскомнадзора на следующий день.

Концерты Егора Крида несколько раз по разным причинам оказывались под угрозой срыва. Так, с этим требованием ранее выступал Тюменский родительский комитет, а в сентябре прошлого года организаторы отменили выступление рэпера после угроз в его адрес в соцсетях.  Эхо Москвы

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