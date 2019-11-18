В МИДе отрицают связь между передачей Украине кораблей и саммитом в Париже
18:40 18.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Москва отрицает связь между передачей Украине кораблей и саммитом в Париже. Замглавы МИДа Андрей Руденко заявил, что суда вернули Киеву, как только там согласились на предложенную Россией процедуру.
«Никакой связи, увязки здесь нет. Когда было готово, когда украинская сторона согласилась с той процедурой, которую мы обозначали ещё в июне, мы тогда это и сделали. До этого они не соглашались», — сказал дипломат журналистам.
Саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» пройдёт в Париже 9 декабря.
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