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В МИДе отрицают связь между передачей Украине кораблей и саммитом в Париже

18:40 18.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Москва отрицает связь между передачей Украине кораблей и саммитом в Париже. Замглавы МИДа Андрей Руденко заявил, что суда вернули Киеву, как только там согласились на предложенную Россией процедуру.

«Никакой связи, увязки здесь нет. Когда было готово, когда украинская сторона согласилась с той процедурой, которую мы обозначали ещё в июне, мы тогда это и сделали. До этого они не соглашались», — сказал дипломат журналистам.

Саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» пройдёт в Париже 9 декабря.

Сегодня в нейтральных водах Чёрного моря Россия передала Украине три корабля, задержанных год назад в Керченском проливе по обвинению в нарушении госграницы.  Говорит Москва

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