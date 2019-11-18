Предложение о сокращении времени продажи алкоголя избыточно - пресс-секретарь премьера РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в правительство России относительно сокращения времени продажи алкоголя избыточно, вопрос регулируется регионами. Об этом заявил в понедельник пресс- секретарь премьер-министра России Олег Осипов, комментируя предложение ОНФ сократить интервал продажи алкоголя в стране до 22:00.

"Обращение в адрес правительства РФ носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя, исходя из пожеланий граждан и социально- культурных традиций того или иного субъекта РФ. В некоторых регионах руководители давно это сделали", - сказал Осипов.

