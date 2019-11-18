Украина проведет экспертизу кораблей, которые передала Россия
20:40 18.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Киев проведет экспертизу кораблей, которые передала сегодня Россия. Как говорится в заявлении украинского МИДа, предстоит, в частности, выяснить, в каком состоянии находится оборудование и не изъята ли документация. Речь идет о двух катерах и буксире, которые были задержаны год назад в Керченском проливе. Москва заявляет, что корабли перестали представлять для следствия интерес. Сегодня состоялась официальная передача их украинской стороне. Киев не отказывается от своего иска к России в Международном суде по поводу инцидента в Керченском проливе. Слушания должны начаться в четверг.
Передача кораблей – позитивный шаг, однако, вряд ли отношения между Россией и Украиной изменятся в лучшую сторону, — считает шеф-корреспондент агентства УНИАН по Москве Роман Цымбалюк. Он отметил, что Украина будет судиться с Россией и дальше. Эхо Москвы
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