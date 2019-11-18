Турция схватила соратника аль-Багдади, который и указал на его местоположение - Чавушоглу

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил в понедельник с утверждением, что именно Анкара схватила близкого соратника главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади, который позднее указал на его местоположение.

"Мы схватили близкого человека аль-Багдади <...> и передали его Ираку. Именно он указал, где находится аль- Багдади", - приводит слова главы МИД телеканал Эн-ти-ви.

