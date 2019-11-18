0
0
0
НОВОСТИ

Рост промпроизводства в РФ составил 2,7% за 10 месяцев

22:00 18.11.2019 Источник: Интерфакс

Промышленное производство в РФ в октябре 2019 года выросло на 2,6% к тому же месяцу 2018 года после повышения на 3% в сентябре, на 2,9% в августе, на 2,8% в июле, на 3,3% в июне, на 0,9% в мае, на 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в феврале и 1,1% в январе, сообщил в понедельник Росстат.

За январь-октябрь 2019 года промышленность выросла на 2,7% в годовом выражении.

Данные по промышленности в октябре полностью совпали с ожиданиями экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц также на 2,6%. В октябре 2019 года и октябре 2018 года число рабочих было одинаковым, в то время как в сентябре 2019 года было на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали некоторого замедления годовых темпов в октябре по сравнению с сентябрем.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в октябре выросло на 0,3% после снижения на 0,1% в сентябре, роста на 0,6% в августе, снижения на 0,4% в июле, роста на 1,1% в июне, снижения на 0,8% в мае, роста на 1,2% в апреле, снижения на 0,5% в марте, роста в феврале на 1,3% и на 0,2% в январе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 18.11.2019
Турция схватила соратника аль-Багдади, который и указал на его местоположение - Чавушоглу
0
106
20:40 18.11.2019
Украина проведет экспертизу кораблей, которые передала Россия
0
158
20:00 18.11.2019
Предложение о сокращении времени продажи алкоголя избыточно - пресс-секретарь премьера РФ
0
184
19:20 18.11.2019
Трамп не исключает возможности дачи показаний на процессе по его импичменту
0
218
18:40 18.11.2019
В МИДе отрицают связь между передачей Украине кораблей и саммитом в Париже
0
240
18:00 18.11.2019
Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, обнаруживших сатанизм в творчестве Егора Крида
0
283
17:32 18.11.2019
Большинство американцев не одобрило поведение Трампа в разговоре с Зеленским - опрос
0
308
17:12 18.11.2019
Спецназ в Тбилиси применяет водометы для разгона демонстрантов у здания парламента - ТВ
0
292
17:00 18.11.2019
Задолженность по зарплате в России в октябре выросла на 3,3%
0
303
16:32 18.11.2019
Депутат Антон Горелкин отзывает свой законопроект о значимых интернет-ресурсах
0
347

Возврат к списку