Рост промпроизводства в РФ составил 2,7% за 10 месяцев
22:00 18.11.2019 Источник: Интерфакс
Промышленное производство в РФ в октябре 2019 года выросло на 2,6% к тому же месяцу 2018 года после повышения на 3% в сентябре, на 2,9% в августе, на 2,8% в июле, на 3,3% в июне, на 0,9% в мае, на 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в феврале и 1,1% в январе, сообщил в понедельник Росстат.
За январь-октябрь 2019 года промышленность выросла на 2,7% в годовом выражении.
Данные по промышленности в октябре полностью совпали с ожиданиями экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц также на 2,6%. В октябре 2019 года и октябре 2018 года число рабочих было одинаковым, в то время как в сентябре 2019 года было на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали некоторого замедления годовых темпов в октябре по сравнению с сентябрем.
С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в октябре выросло на 0,3% после снижения на 0,1% в сентябре, роста на 0,6% в августе, снижения на 0,4% в июле, роста на 1,1% в июне, снижения на 0,8% в мае, роста на 1,2% в апреле, снижения на 0,5% в марте, роста в феврале на 1,3% и на 0,2% в январе.
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